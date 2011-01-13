Нужен движок для фотосайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок199 просмотров

Ищем программера, способного подобрать схожий по функционалу или самому написать похожий на ..

Опишите если вы работали с какими-либо либо фотодвижками или готовы разрабатывать с нуля, укажите ориентировочные сроки работ и цену.

Важное требование к cms - легкость обновления информации (чтобы даже новичок мог понять что к чему).

Приветствуются развернутые предложения. Предложения скрыты.

14 лет назад
Silence-6
Ольга 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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