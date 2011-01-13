Нужен движок для фотосайта

Ищем программера, способного подобрать схожий по функционалу или самому написать похожий на ..

Опишите если вы работали с какими-либо либо фотодвижками или готовы разрабатывать с нуля, укажите ориентировочные сроки работ и цену.

Важное требование к cms - легкость обновления информации (чтобы даже новичок мог понять что к чему).

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