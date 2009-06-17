Нужен флеш и мп3 плеер на сайт

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужен флеш плеер на сайт, с перемоткой желательно немного изменить внешний вид.

И нужен мп3 плеер, какой нибудь стильненький, или я скажу как его поменять.

буду работать с минимальнымми бюджетами

16 лет назад
iriskinsun
Nemerov 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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