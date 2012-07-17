Нужен флеш в шапке. Дизайн в прил. псд пришлю, когда договоримся.

- Логотип должен переливаться типа как здесь: http://prom-alp.biz/ Но лучше т.е. поблёскивать буквы "пп" в слове групп. И сам значок логотипа слева - синяя штука вверху должна тоже блестеть переодически

- Так же как и здесь: http://prom-alp.biz/ но по центру, должны двигаться фразы типа "Монтаж рекламных конструкций". Допустим этот маленький белый шарик выезжает слева и становится по центру и тогда появляется слово Монтаж и почти сразу Рекламных конструкций. И такие движения перед каждой фразой

- Онлайн заказ кнопка справа - сделать ссылкой на отдельную страницу.

Не большой бюджет: $25.

Срок: в пятницу сдать.

С ув. Андрей