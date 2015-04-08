Нужен фрилансер или фирма для саппорта сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок498 просмотров

Необходимые навыки:

PHP 5 (OOP) 2–3 года опыта

PostgreSQL (умение настроить репликацию, тригеры, функции, индексы),

MongoDB,

Знание Redis,

Sphinx search,

HTML (Smarty), CSS, jQuery, AJAX

Git (GitLab), cron

Мануал по сайту прилагается.

Работа удаленная. посредством задачника.

Оплата почасово.

Ориентировочно 20 часов в мес.

Помимо работы в задачнике, необходимо срочное реагирование в случае возникновения каких-либо программных вопросов.

Готов платить дорого, но нужен хороший спец. Быстрый, ответственный, суперразбирающийся.

AJAXCSSGitHTMLjQueryMongoDBPHPPostgreSQLRedis
10 лет назад
vitaly_domik
Виталий 
53 года
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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