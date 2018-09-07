Нужен интернет-магазин на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок199 просмотров

Большое количество товаров (около 200 000) 

Номенклатура и цены будут меняться 1 раз в неделю (должен быть экспорт-импорт товаров через .csv) 

Дизайн не важен.

Opencart
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров