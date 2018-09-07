На скелет скрипта PHP- teaser (тизерная сеть с витриной) натянуть дизайн как по ссылке : http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487 С внешним функционалом ( выдача тизеров, сортировка по категориям, и тд) как по ...
Нужен интернет-магазин на Opencart
Большое количество товаров (около 200 000)
Номенклатура и цены будут меняться 1 раз в неделю (должен быть экспорт-импорт товаров через .csv)
Дизайн не важен.
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