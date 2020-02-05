Нужен код для импорта данных в сайт на Wordpress со стороннего сайта

Требуется код, для вывода данных в сайдбаре сайта на wordpress через блок "Html-код". (По идее обычный скрипт, но нужно будет проверить работоспособность и обновление).

Источник данных:

Ссылка

Данные обновляются на сайте-источнике. Соответственно раз в 10 минут они должны обновляться на нашем сайте (можно кроном если напишете функцию) любой удобной для вас реализацией.

Значения, которые мне нужны и должны отображаться на моем сайте:

Total Comfirmed

Total Deaths

Total Recovered

В виджете должно выглядеть так:

Всего заражений: *цифра* (цифра - жирным красным цветом)

Всего смертей: *цифра* (цифра - жирным черным цветом)

Всего вылечилось: *цифра* (цифра - жирным зеленым цветом)