Нужен Landing Page по теме "Курсовые и дипломные работы"

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Закрыт9 заявок178 просмотров

Коллеги, доброго времени суток! 

Необходимо разработать лендинг по теме "Курсовые и дипломные работы".  

Сайты ориентиры:

vk.cc/7hwsKI – примерно такой же функционал 

http://www.webmath.ru/zakaz_diplom.php

https://www.napishem.ru/zakaz/diplom.html

https://www.studotvet.ru/?id=diplom_na_zakaz

http://www.neva-diplom.ru/

Пишите стоимость, сроки и Ваш скайп.

7 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров