Нужен Magento-разработчик на пост.работу

Постоянное сотрудничество удаленно Требования: - PHP, JQuery, SQL - HTML, CSS - DRUPAL Задачи есть интересные, а есть и скучные. Но деньги платим и за то и за другое. Работаем вначале сдельно, далее на фултайм. Много работаем с CMF ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен PHP-разработчик в команду для постоянного сотрудничества на проекте, связанном с Magento.
Мы предлагаем:
- cтабильная з\п
- система повышения ставок в случае хороших результатов
- возможности развития и обучения
- интересные НЕбанальные проекты
- гибкий график (40 часов в неделю)
Требования к кандидату:
1. Внятный русский, средний английский
По русски уметь четко формулировать, отвечать однозначно (к сожалению у многих с этим проблемы)
Англ. - свободное чтение текста
2. Ответственность.
Пропадание на пару дней или совсем, "спрыгивание" с проекта или отговорки - категорически не приемлимо. По сути это работа в удаленном офисе.
3. Знание технологий:
- PHP5, MySQL, HTML, CSS, JS
приветствуется знание smarty, jQuery, PHP-фреймворков, API соц.сетей
4. Рабочее время
минимум 6 часов в день работы + быть онлайн в skype
5. Умение доводить работу до конца
Не смотря на то, что фрилансер берет деньги за часы своей работы, конечный клиент платит не за усилия, а за результат. Не завершенная работа не считается выполненной
6. Схема работы и оплаты оговаривается отдельно после собеседования.
Обычно это банковский перевод.
Присылайте свое развернутое резюме и примеры кода на мой адрес fyr.phpteam @ gmail.com с пометкой PHP-разработчик.
Обязательно укажите стоимость ваших услуг в час в USD.
Предпочтение отдается разработчикам:
- знанием Magento и Zend framework
- с "внятным русским"
- опытом работы
- подробным резюме
- адекватным и ответственным
P.S. Еще раз обращаю ваше внимание:
нужно на указанный емейл отправить ПОДРОБНОЕ РЕЗЮМЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНО указать ваши ставки в час в USD. Не надо бомбить мне в личку сообщения типа "$5 в час, см.профайл".
Подробное резюме это:
1) ФИО, возраст, контакты
2) опыт работы (период времени когда вы работали над проектом, ссылка на проект, применяемые технологии, ваши задачи на проекте\список выполненных работ)
3) владение языками\технологиями
4) ваше образование
5) личная информация
Ваше резюме - это отражение вашего уровня как специалиста.
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