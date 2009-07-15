Нужен модуль голосования для shopOS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Все обыскал, модуль такой не нашел. Ищется программист для переделки аналогичного модуля с oscommerce. Системы аналогичные..так что проще будет. Если у кого-то есть такой готовый модуль - еще удобнее всем)

16 лет назад
Zels
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Apache
Тарас 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный человек и профессиональный программист. Разработал единственный на текущий момент модуль голосования для shopOS с управлением через родную админку. Рекомендую всем как грамотного специалиста, понимающего суть работы с полуслова и проявляющего инициативу по улучшению конечного результата.
Ну что тут сказать. Человек положительный. Оплату получил еще на пол дороге до результата. Без проблем отреагировал на возникшие при тестировании проблемы. Которые также просто были мною устранены. Без проблем можна вести с ним дела.

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Apache
Тарас 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад