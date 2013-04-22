Нужен модуль, расширяющий возможности опенкарт

Бюджет обсуждаемый (ваши предложения) - приблизительное ТЗ в екселевском документе, согласен на 50% предоплату оплата удобным вам способом

в документе на фотках и коментариях максимально постарался изьяснить в чем потребность - заранее прошу прощения за корявость изьяснения, я не технарь. Но я плачу деньги :), если прийдем к решению проблемы и сойдемся в цене - задание ваше, + работ еще будет много.

один мой проект на этом сайте уже делал: http://www.weblancer.net/users/ocmaster/ - я не кидаю - он может подтвердить.