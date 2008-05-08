Нужен настраиваемый AJAX калькулятор, как у jino

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок264 просмотра

См. пример

http://jino.ru/buy/price.html

услуги и цены должны браться с сервера из БД.

должно быть неограниченное к-во вложений.

Хостинг

-Дисковое пространство

--100 мб - 100р

--200 мб - 200р

-PHP -

кроме того, нужно чтобы для группы задавался способ поведения выключателей -

можно выбрать все, или только одну, или вписать текст

AJAXPHP
16 лет назад
gandalf80
Вениамин 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
42 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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