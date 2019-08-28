Нужен парсер амазона / ebay / bestbuy для сайта сравнения цен

Необходимо написать парсер, который бы

1) парсил страницы категорий амазона (есть список категорий) и доставал базовые данные о товарах, клал их в базу

2) для каждого найденного товара

а) парсил его страницу на амазона

б) находил по имени подобный товар на ebay и брал о нем базовую инфу (цену, цвета и т.п.)

в) находил по имени подобный товар на bestbuy.com и брал о нем базовую инфу (цену, цвета и т.п.)

Клал данные из а+б+в в БД

Есть большая база прокси (относительно быстрые, но нужно проверять результат запроса и если запрос не удался, делать N попыток, пока не получится).

Средства разработки:

php (многопоточность), mysql, curl(или аналоги).

Подробное ТЗ по запросу

Евгений