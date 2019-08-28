Нужен парсер амазона / ebay / bestbuy для сайта сравнения цен

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка199 просмотров

Необходимо написать парсер, который бы

1) парсил страницы категорий амазона (есть список категорий) и доставал базовые данные о товарах, клал их в базу

2) для каждого найденного товара

 а) парсил его страницу на амазона

 б) находил по имени подобный товар на ebay и брал о нем базовую инфу (цену, цвета и т.п.)

 в) находил по имени подобный товар на bestbuy.com и брал о нем базовую инфу (цену, цвета и т.п.)

Клал данные из а+б+в в БД

Есть большая база прокси (относительно быстрые, но нужно проверять результат запроса и если запрос не удался, делать N попыток, пока не получится).

Средства разработки:

php (многопоточность), mysql, curl(или аналоги).

Подробное ТЗ по запросу

Евгений

MySQLPHP
6 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$290
28 дней
Евгений отлично справился с задачей, был на связи и отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем его как высококвалифицированного специалиста! Будем рабы сотрудничать с ним и дальше
Хороший заказчик. Задача поставлена четко, с оплатой никаких проблем, всегда на связи, приятное общение. Максимальные оценки!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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