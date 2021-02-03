Разработать 3 виджета [list=1][*]Автоматическое распределения лидов с окном-кабинетом и настраиваемыми параметрами: [/list][list][*]загрузка менеджера, [*]автопоиск, [*]устранение дублей, [*]учет количества задач или просроченных задач на менеджерах, [*]учет количества продаж за заданный период.[/list] 2. Документооборот:[list][*]создание шаблона договоров, [*]автоматическое дублирование ...
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Нужен плагин для iiko на кассовые аппараты Порт. Описание протокола Порт с казахстанской прошивкой во вложении. Описание протокола для Российской прошивки Вот и всё техническое задание. ККМ соединяется с компьютером по COM-порту. Для отладки предоставим доступ к компьютеру компьютер с айко и подключенным ККМ.
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