Нужен плагин для Virtuemart, который считал бы автоматически

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Привет Нужен плагин для Virtuemart который считал бы автоматически при выборе нужного размера длина*ширина как у этого магазина http://kover07.ru/kover/kovrolini жду вариантов предложении Звоните или пишите. Николай

9 лет назад
happytvru
Николае 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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