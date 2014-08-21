Нужен програмист по MODx, высокой квалификации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

Работы много, задач не меньше. Ищу толкового программиста для долгосрочного сотрудничества. Готов всё обсудить в скайпе.

Высоко приветствуются хорошие познания в вёрстки, другие цмс, великолепные знания PHP. Чем больше опыта, тем более интересные предложения смогу сделать.

MODXPHP
11 лет назад
voimix
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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