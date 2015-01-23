Нужен программист для поддержки сайта и исправления ошибок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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Здравствуйте, сайт написан на фреймворке Codeigniter с использованием php, css, html, javascript, jquery. Нужен специалист, который разбирается в данном фреймворке и может исправить ошибки предыдущего программиста. Жду ваших предложений.

9 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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