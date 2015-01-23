Плагин обеспечивает функционирование партнерской программы за счет использования реф-ссылок или "инвайтов". Происходит это следующим образом: - При регистрации каждый пользователь получает свой уникальный "пригласительный" код, на базе которого формируется реф-ссылка - Приглашенный пользователь может зарегистрироваться по реф-ссылке ...
Нужен программист для поддержки сайта и исправления ошибок
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Здравствуйте, сайт написан на фреймворке Codeigniter с использованием php, css, html, javascript, jquery. Нужен специалист, который разбирается в данном фреймворке и может исправить ошибки предыдущего программиста. Жду ваших предложений.
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