Нужен разработчик на WordPress + Elementor для создания сайта

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Закрыт14 заявок193 просмотра

У меня есть купленый шаблон для компании которая занимается юридическими услугами, там будет 5-7 страниц. С Вас его полностю отдетактировать под юридические услуги.

И второе: если С Вас полностью дизайн и разработка? Какая будет цена?

ElementorWordPressСоздание сайтов
21 день назад
narchenko_ast
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