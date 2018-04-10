Нужно написать парсер. Примерные данные: есть три сайта нужен парсер который регулярно (раз всутки) будет парсить нужные товары (с трёх сайтов) и раскидывать в нужные категории. По товарам нужно: фотографии товара, краткое описание, полное описание, технически ...
Нужен сайт для накрутки подписчиков на соц сети Instagram YouTube Te
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
на сайте http://launch-asia.kz/ необходимо вместо "рекомендуемые" вывести каталог.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Имеется следующий запрос: [code]UPDATE `users_custom_fields` SET `value` = ( SELECT `user_id` ...Закрыт6 лет назад
Нужно настроить выгрузку товаров с Интернет-магазина Opencart 2 на regmarkets.ru.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
То что не выделено зеленым цветом Задание: https://cloud.mail.ru/public/M1dg/9JnyD3gSxЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать площадку для онлайн-обучения, которая являлась бы аналогом площадки www,brilliant.org. С меня контент, с Вас - площадка. Жду ваших предложений с ценой, сроками выполнения работ и портфолио.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. На сайте в кассе нужно поправить иконки платежных систем во вкладке "депозит", во вкладке вывод поправить уведомление о выводе (появляется ошибка)Закрыт6 лет назад
Необходимо для раздела tkapelsin. ru/calculator.html настроить выдачу результата по определенным данным. Пока сделать только для нескольких направлений (из Екатеринбурга в города Казахстана). Затем расширим уже географию. Есть прайс, его прикрепил в виде картинки. За 1 куб берем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо разработать amp версии страниц Верстка прикрепил Без цен не рассматриваю заявкиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
В общем, имеется сайт, с балансом пользователя, оплата происходит через сервис digiseller от webmoney. Сам платеж работает, деньги на мой счет поступают, но не работает обработчик платежа, и не обрабатывает уникальный код на странице, и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад