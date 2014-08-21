Нужен сайт на фреймворке Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок141 просмотр

Дизайн и верстка готовы. Нужно закодить сервис для организаторов покупок из-за рубежа на фреймворке Yii или другом.

Тз отправлю тем кто отозвется в проект.

Yii
11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров