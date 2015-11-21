Нужен скрип для теста стратегии в МТ4

$35
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Простенький скрипт для стратегии в платформе МТ4 

8 лет назад
vertoprah
41 годИзраиль
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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