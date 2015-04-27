Нужен скрипт для вставки кода на блог

Здравствуйте друзья! На блог http://sozdamblog.ru/ нужно установить какой-нибудь скрипт, который будет выводить в статьях всякий разный код. Пример оформления кода можете посмотреть здесь

http://isif-life.ru/blogovedenie/skript-yvelicheniya-izobrageniya-wordpress-bez-plaginov.html

Чтобы длинные коды правильно отображались и короткие тоже.