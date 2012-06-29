Здравствуйте. Необходимо создать html банер и подключить его к сайту, для вывода результатов поиска, заданных в форме банера в новой странице. Есть аналогичный пример работающего банера, необходимо сделать аналог. Внешний вид и ...
Нужен скрипт парсера музыки из ВКонтакте
Ищу готовое решение для сайта-парсера музыки из вконтакте.
Аналог вот этого сайта http://mp3doma.ru/
Заявки фрилансеров
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