Нужен скрипт по расчету стоимости доставки

Имеем корпоративный сайт на самописном движке. Существующий полностью рабочий сайт служит основой для проведения работ. Функционал сайта, разделы, модули остается прежний. Необходимо перенести весь функционал на фреймворк Yii. Опыт работы и примеры уже реализованных проектов ...
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Для интернет-магазина необходимо написать скрипт по расчету стоимости доставки курьерской службой DpD. Расчет в автоматическом режиме, с фиксированной точкой отправки (точка доставки из карточки клиента) и учетом веса товара. Стоимость доставки должна быть подстановлена в карточку заказа (клиент доложен видеть ее наряду с другими доставками, при выборе способа доставки) и при выборе этого способа доставки она суммируется с общей стоимостью заказа.
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