Нужен скрипт по расчету стоимости доставки

Для интернет-магазина необходимо написать скрипт по расчету стоимости доставки курьерской службой DpD. Расчет в автоматическом режиме, с фиксированной точкой отправки (точка доставки из карточки клиента) и учетом веса товара. Стоимость доставки должна быть подстановлена в карточку заказа (клиент доложен видеть ее наряду с другими доставками, при выборе способа доставки) и при выборе этого способа доставки она суммируется с общей стоимостью заказа.