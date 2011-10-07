Нужен скрипт "работа" (вакансии и резюме)

Необходима разработка и интеграция в существующий сайт в качестве одного из разделов скрипта поиска работы и добавления вакансий (кадрового агентства),

упрощенный аналог rabota.mail.ru, rabota.ru и им подобных сайтов (зарегистрируйтесь, посмотрите на этих сайтах возможности для соискателя и работодателя).

Требования к скрипту:

---------

Скрипт должен предоставлять возможность регистрации работодателей, соискателей и кадровых агентств.

Прямые работодатели после регистрации могут добавлять вакансии, искать в размещенных резюме, отбирать понравившиеся резюме соискателей в корзину, подписываться на рассылку новых

резюме (должен имеется фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате,

графику и т.д.).

Соискатели могут добавлять резюме, искать вакансии, отбирать нужные вакансии в "корзину", отправлять на них свое резюме одним нажатием клавиши, подписываться на рассылку новых вакансий (должен иметься фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате, графику и т.д.).

Агентствам должны быть доступны все функции работодателей и соискателей.

Связь между соискателем и работодателем или агентством может осуществляться по e-mail, указанный в профиле пользователя при регистрации (нельзя указывать в объявлениях другой e-mail для связи).

Автоматическое удаление пользователей, не заходивших на сайт более года.

Также должны быть:

- личный кабинет пользователя,

- регистрация, авторизация, восстановление забытого пароля.

- каталог агентств, работодателей и соискателей,

- статьи о работе с возможностью добавления комментариев зарегистрированными пользователями,

- раздел новостей.

- помощь (FAQ),

- контакты, обратная связь с администрацией.

Если ни одной статьи, новости или записи в FAQ не добавлено, эти разделы показываться на сайте не должны.

Удобная система администрирования через web-интерфейс.

Интеграция с платежными системами Интеллектмани и A1PAY (SMS-платежи) — оплата должна поступать в счет пользователя в системе, откуда он может расходовать средства на платные сервисы.

В профилях зарегистрированных прямых работодателей и агентств ссылки на сайты должны преобразовываться с внешних (http://чужой_сайт.ru/) на внутренние вида http://наш_сайт.ru/goto/чужой_сайт.ru/ (или аналогичного).

Требования к возможностям скрипта:

--------------------

Возможности для работодателей и агентств:

- Заполнение формы регистрации (логин - e-mail пользователя), подтверждение регистрации по email.

- Бесплатное добавление 5 вакансий в месяц (по умолчанию), платное - неограниченного числа сверх 5 (при включенной опции платных услуг). Выбор срока размещения (от 1 дня до

года), после истечения которого вакансия будет автоматически удалена.

- Активация (вакансия показывается на сайте), архивирование (вакансия видна только работодателю), редактирование, удаление вакансий.

- Поиск по базе резюме (по сфере деятельности, разделу, должности, полу,

возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).

- Выбор понравившиеся резюме соискателей в корзину. Отображение корзины как

в кратком виде, так и в расширенном виде (полное резюме). Распечатка отобранных

резюме на принтере.

- Подписка на рассылку новых резюме. При подписке можно выбрать те резюме,

которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,

зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все резюме.

- Участие в каталоге работодателей.

Возможности для соискателей и агентств:

- Заполнение формы регистрации (логин - e-mail пользователя) с возможностью загрузки своей фотографии, подтверждение регистрации по email.

- Бесплатное добавление 5 резюме в месяц (по умолчанию), платное - неограниченного числа сверх 5 (при включенной опции платных услуг). Персональные контактные данные,

заполненные в регистрационной форме будут автоматически вставляться в резюме.

Выбор срока размещения (от 1 до 365 дней), после истечения которого резюме

будет автоматически удалено.

- Активация (резюме показывается на сайте), архивирование (резюме видно только работодателю), редактирование, удаление резюме.

- Поиск по базе вакансий (по сфере деятельности, разделу, зарплате, должности,

полу, возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).

- Выбор понравившиеся вакансий в корзину. Отображение корзины как в кратком

виде, так и в расширенном виде (полная вакансия). Распечатка отобранных

вакансий на принтере.

- Отправка своего резюме на отобранные вакансии одним нажатием клавиши.

- Подписка на рассылку новых вакансий. При подписке можно выбрать те вакансии,

которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,

зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все вакансии.

Требования к другим возможностям скрипта:

- Статьи о работе, добавляемые администратором, с возможностью комментирования

читателями, поиском.

- Отображение на главной странице новых вакансий и резюме, вакансий и резюме

дня.

- Отображение каталога работодателей и агентств с их контактными данными.

- Новости сайта.

- Ответы на часто задаваемые вопросы.

- Функция восстановления забытого пароля.

Требования к возможностям для администратора:

- Установка параметров через web-интерфейс (в частности, возможность изменения стоимости платных услуг, количества бесплатно публикуемых вакансий и резюме).

- Возможность добавления новых разделов, подразделов, списка городов.

- Возможность включения/выключения опции обязательной проверки администратором новых объявлений и пользователей - при добавлении они попадает в общую базу только

после одобрения их администратором.

- Встраивание скрипта практически в любой дизайн и структуру сайта.

- Удобное администрирование, которое включает следующие функции:

. Включение/выключение одобрения вакансии/резюме (если выключено, вакансии и резюме публикуются без одобрения).

.Редактирование разделов

.Удалить/редактировать вакансии/резюме

.Удалить пользователя

.Включить/исключить из каталога агентств/работодателей

.Установить вакансии/резюме дня

.Блокировать (добавить в бан бессрочно или на определенное кол-во дней) пользователя, ip-адрес, e-mail (как указанный при регистрации, так и публикуемый в объявлениях),

.Изменить пароль

.Редактирование разделов статей

.Добавить статью

.Удалить/редактировать статьи

.Запрет/разрешение комментирования статей

.Удаление комментариев к статьям

.Администрирование FAQ

.Администрирование новостей

.Добавить рекламный блок, а также включение/выключение этой опции.

.Просмотр / удаление рекламных блоков

.Управление рассылкой

.Просмотр/удаление подписки на вакансии/резюме

- Добавление рекламных блоков в разные части сайта.

- Добавление сообщений в FAQ.

- Включение/выключение информирования по электронной почте об активности пользователей и об изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д. - итоговой информации за сутки.

Технические характеристики:

--------------------------------------------------

PHP, MySQL.

Шапка и подвал должны вставляться через файлы top.inc и down.inc. Админ должен иметь возможность указывать адреса этих файлов (как на сайте, где размещен скрипт, так и на других сайтах).

Обязательно указывайте цену, сроки, информацию об опыте участия в аналогичных проектах, портфолио.

Предложения, не содержащие перечисленных сведений, не рассматриваются.