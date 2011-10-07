Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...
Нужен скрипт "работа" (вакансии и резюме)
Необходима разработка и интеграция в существующий сайт в качестве одного из разделов скрипта поиска работы и добавления вакансий (кадрового агентства),
упрощенный аналог rabota.mail.ru, rabota.ru и им подобных сайтов (зарегистрируйтесь, посмотрите на этих сайтах возможности для соискателя и работодателя).
Требования к скрипту:
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Скрипт должен предоставлять возможность регистрации работодателей, соискателей и кадровых агентств.
Прямые работодатели после регистрации могут добавлять вакансии, искать в размещенных резюме, отбирать понравившиеся резюме соискателей в корзину, подписываться на рассылку новых
резюме (должен имеется фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате,
графику и т.д.).
Соискатели могут добавлять резюме, искать вакансии, отбирать нужные вакансии в "корзину", отправлять на них свое резюме одним нажатием клавиши, подписываться на рассылку новых вакансий (должен иметься фильтр по разделам, городу, должности, полу, возрасту, зарплате, графику и т.д.).
Агентствам должны быть доступны все функции работодателей и соискателей.
Связь между соискателем и работодателем или агентством может осуществляться по e-mail, указанный в профиле пользователя при регистрации (нельзя указывать в объявлениях другой e-mail для связи).
Автоматическое удаление пользователей, не заходивших на сайт более года.
Также должны быть:
- личный кабинет пользователя,
- регистрация, авторизация, восстановление забытого пароля.
- каталог агентств, работодателей и соискателей,
- статьи о работе с возможностью добавления комментариев зарегистрированными пользователями,
- раздел новостей.
- помощь (FAQ),
- контакты, обратная связь с администрацией.
Если ни одной статьи, новости или записи в FAQ не добавлено, эти разделы показываться на сайте не должны.
Удобная система администрирования через web-интерфейс.
Интеграция с платежными системами Интеллектмани и A1PAY (SMS-платежи) — оплата должна поступать в счет пользователя в системе, откуда он может расходовать средства на платные сервисы.
В профилях зарегистрированных прямых работодателей и агентств ссылки на сайты должны преобразовываться с внешних (http://чужой_сайт.ru/) на внутренние вида http://наш_сайт.ru/goto/чужой_сайт.ru/ (или аналогичного).
Требования к возможностям скрипта:
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Возможности для работодателей и агентств:
- Заполнение формы регистрации (логин - e-mail пользователя), подтверждение регистрации по email.
- Бесплатное добавление 5 вакансий в месяц (по умолчанию), платное - неограниченного числа сверх 5 (при включенной опции платных услуг). Выбор срока размещения (от 1 дня до
года), после истечения которого вакансия будет автоматически удалена.
- Активация (вакансия показывается на сайте), архивирование (вакансия видна только работодателю), редактирование, удаление вакансий.
- Поиск по базе резюме (по сфере деятельности, разделу, должности, полу,
возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).
- Выбор понравившиеся резюме соискателей в корзину. Отображение корзины как
в кратком виде, так и в расширенном виде (полное резюме). Распечатка отобранных
резюме на принтере.
- Подписка на рассылку новых резюме. При подписке можно выбрать те резюме,
которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,
зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все резюме.
- Участие в каталоге работодателей.
Возможности для соискателей и агентств:
- Заполнение формы регистрации (логин - e-mail пользователя) с возможностью загрузки своей фотографии, подтверждение регистрации по email.
- Бесплатное добавление 5 резюме в месяц (по умолчанию), платное - неограниченного числа сверх 5 (при включенной опции платных услуг). Персональные контактные данные,
заполненные в регистрационной форме будут автоматически вставляться в резюме.
Выбор срока размещения (от 1 до 365 дней), после истечения которого резюме
будет автоматически удалено.
- Активация (резюме показывается на сайте), архивирование (резюме видно только работодателю), редактирование, удаление резюме.
- Поиск по базе вакансий (по сфере деятельности, разделу, зарплате, должности,
полу, возрасту, образованию, графику работы, ключевым словам и т.д.).
- Выбор понравившиеся вакансий в корзину. Отображение корзины как в кратком
виде, так и в расширенном виде (полная вакансия). Распечатка отобранных
вакансий на принтере.
- Отправка своего резюме на отобранные вакансии одним нажатием клавиши.
- Подписка на рассылку новых вакансий. При подписке можно выбрать те вакансии,
которые вас интересуют: по разделам, городу, должности, полу, возрасту,
зарплате, графику и т.д., либо подписаться на все вакансии.
Требования к другим возможностям скрипта:
- Статьи о работе, добавляемые администратором, с возможностью комментирования
читателями, поиском.
- Отображение на главной странице новых вакансий и резюме, вакансий и резюме
дня.
- Отображение каталога работодателей и агентств с их контактными данными.
- Новости сайта.
- Ответы на часто задаваемые вопросы.
- Функция восстановления забытого пароля.
Требования к возможностям для администратора:
- Установка параметров через web-интерфейс (в частности, возможность изменения стоимости платных услуг, количества бесплатно публикуемых вакансий и резюме).
- Возможность добавления новых разделов, подразделов, списка городов.
- Возможность включения/выключения опции обязательной проверки администратором новых объявлений и пользователей - при добавлении они попадает в общую базу только
после одобрения их администратором.
- Встраивание скрипта практически в любой дизайн и структуру сайта.
- Удобное администрирование, которое включает следующие функции:
. Включение/выключение одобрения вакансии/резюме (если выключено, вакансии и резюме публикуются без одобрения).
.Редактирование разделов
.Удалить/редактировать вакансии/резюме
.Удалить пользователя
.Включить/исключить из каталога агентств/работодателей
.Установить вакансии/резюме дня
.Блокировать (добавить в бан бессрочно или на определенное кол-во дней) пользователя, ip-адрес, e-mail (как указанный при регистрации, так и публикуемый в объявлениях),
.Изменить пароль
.Редактирование разделов статей
.Добавить статью
.Удалить/редактировать статьи
.Запрет/разрешение комментирования статей
.Удаление комментариев к статьям
.Администрирование FAQ
.Администрирование новостей
.Добавить рекламный блок, а также включение/выключение этой опции.
.Просмотр / удаление рекламных блоков
.Управление рассылкой
.Просмотр/удаление подписки на вакансии/резюме
- Добавление рекламных блоков в разные части сайта.
- Добавление сообщений в FAQ.
- Включение/выключение информирования по электронной почте об активности пользователей и об изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д. - итоговой информации за сутки.
Технические характеристики:
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PHP, MySQL.
Шапка и подвал должны вставляться через файлы top.inc и down.inc. Админ должен иметь возможность указывать адреса этих файлов (как на сайте, где размещен скрипт, так и на других сайтах).
Обязательно указывайте цену, сроки, информацию об опыте участия в аналогичных проектах, портфолио.
Предложения, не содержащие перечисленных сведений, не рассматриваются.
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