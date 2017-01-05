Нужен специалист по джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок99 просмотров

Есть сайт который нужно доработать и модернизировать. Исполнитель должен работать ТОЛЬКО сам на себя, услуги компаний не предлагать.

Оказалось что сайт не на джумле, поэтому заявка снимается. Спасибо огромное всем откликнувшимся.

Joomla
8 лет назад
pearl_99
54 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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