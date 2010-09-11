Нужен специалист по кодингу ASP

Вкратце это сайт с которого делают онлайн заказ формируется это дело под 1С. В 1С есть возможность по обработке xml. Т.е с сайта надо через ворму (в формате 1С) формировать заказ и отправлять на мыло, откуда программа 1С будет через заданное время забирать отчет и загружать к себе в программу. Вот примерно так. Полное ТЗ есть на форму формирования заказа! Доработка готового сайта в части выше описанного.