Нужен специалист по кодингу ASP

Необходимо: Чтобы администратор мог редактировать дату публикации поста Версия LS 0.4.2 Указывайте, пожалуйста, адекватную цену и сроки, очень желательны примеры ваших работ на LS. Тех кто не работал с этим движком - просьба не беспокоиться. Заявки скрыты, пишите всё тут, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вкратце это сайт с которого делают онлайн заказ формируется это дело под 1С. В 1С есть возможность по обработке xml. Т.е с сайта надо через ворму (в формате 1С) формировать заказ и отправлять на мыло, откуда программа 1С будет через заданное время забирать отчет и загружать к себе в программу. Вот примерно так. Полное ТЗ есть на форму формирования заказа! Доработка готового сайта в части выше описанного.
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