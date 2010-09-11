Нужен специалист по кодингу ASP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Вкратце это сайт с которого делают онлайн заказ формируется это дело под 1С. В 1С есть возможность по обработке xml. Т.е с сайта надо через ворму (в формате 1С) формировать заказ и отправлять на мыло, откуда программа 1С будет через заданное время забирать отчет и загружать к себе в программу. Вот примерно так. Полное ТЗ есть на форму формирования заказа! Доработка готового сайта в части выше описанного.

13 лет назад
pilot233
Рустам 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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