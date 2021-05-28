Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. На мой взгляд существенно замедляет работу сайта тема + на страницах грузится много лишних стилей. Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing ...
Нужен специалист по OpenCart
Нужен человек имеющий опыт работы с OpenCart (Парсинг товаров, импорт товаров на сайт опен карт из базы самописного сайта, верстка и доработка сайта)
Заявки фрилансеров
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