Нужен специалист по OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1911 просмотров

Нужен человек имеющий опыт работы с OpenCart (Парсинг товаров, импорт товаров на сайт опен карт из базы самописного сайта, верстка и доработка сайта)

Opencart
4 года назад
guest_1616142239626
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Микола
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Увеличить скорость загрузки сайта WordPress

    Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. На мой взгляд существенно замедляет работу сайта тема + на страницах грузится много лишних стилей. Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP-программист (1С-Битрикс уровня Strong Middle/Senior)

    $1800

    Веб-агентство Красный хамелеон — золотой сертифицированный аттестованый партнер 1С-Битрикс. Успешная, растущая компания. В связи с увеличением количества клиентов и проектов мы ищем в штат Битрикс-программиста (удаленно). Самые важные требования: опыт и профессионализм. ...

    AJAXAngularGitJavaScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP + Asterisk

    Добрый день. Нужно создать Api на языке php для взаимодействия сайта с asteriskom, которое должно совершать звонок со шлюза на номер телефона, указанный на сайте. Кто делал подобное можете помочь?

    AsteriskPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить админ-панель [nodejs]

    Добрый день, есть реализация админпанели для сейлс с фреймворком clarity. Репозиторий панели: https://git.hm/SailsAdmin/sails-hook-adminpanel пример установленной админики (http://staging.api.lifenadym.webresto.dev/admin) На текущий момент версия фреймворка в текущей реализации админпанели уже устарела, нужно обновить версию. ...

    Node.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать PHP скрипт

    $60

    1. Знание DLE наличие своего установленного движка DLE на вашем хостинге (желательно), к своему доступ не предоставляю! 2. Нужно доработать php скрипт либо написать свой. Суть работы скрипта: скрипт выводит iframe ссылку ...

    DLEPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • OcStore 2.3

    Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1hKTw_anjI1fNgRbQln-CI3Hw3dHrCbD2/view?usp=sharing Срок 1 день Цену пишите в заявках.

    ocStore
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-вёрстка - Игра Викторина

    $135

    Должно работать без HTML5 и без виртуальной машины. Основное описание: Мобильная версия веб-игры Викторина. На весь экран, дизайн только для планшетов и смартфонов. Возможность включить ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад