Нужен способ бесплатного скрытия php кода

Знаю, что практически любой зашифрованный код можно расшифровать. Мне нужен не способ 100% шифровки, но хотя бы возможность максимально усложнить дешифровку. Насколько я понимаю, для этого нужно использовать шифрование вместе с обфускацией. Таким образом, ваша задача состоит только в том, чтобы показать мне бесплатные скрипты или онлайн сервисы, с помощью которых можно произвести обфускацию и шифрование кода для максимального усложнения получения исходного кода. Тестировать способы будем на моем php скрипте.