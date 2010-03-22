Нужен способ бесплатного скрытия php кода

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки224 просмотра

Знаю, что практически любой зашифрованный код можно расшифровать. Мне нужен не способ 100% шифровки, но хотя бы возможность максимально усложнить дешифровку. Насколько я понимаю, для этого нужно использовать шифрование вместе с обфускацией. Таким образом, ваша задача состоит только в том, чтобы показать мне бесплатные скрипты или онлайн сервисы, с помощью которых можно произвести обфускацию и шифрование кода для максимального усложнения получения исходного кода. Тестировать способы будем на моем php скрипте.

PHP
15 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров