Требуется разработать инструмент для генерации визуального контента в HTML, позволяющий создавать страницы с оглавлением, таблицами, заголовками и цитатами. Страницы должны быть в чистом HTML для последующей интеграции на сайт. Идеально, если инструмент можно будет разместить на собственном сайте.
Нужен Telegram Bot
1. Цель проекта
Создать Telegram-бота, который:
Отслеживает новые объявления на указанном сайте.
Отправляет информацию о новых объявлениях в Telegram.
Сохраняет данные в Google Sheets или Airtable.
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2. Функциональные требования
2.1. Функции бота
1. Мониторинг сайта
Проверять сайт на наличие новых объявлений раз в 10-30 минут.
Собирать следующие данные:
Название объявления.
Цена (если есть).
Ссылка на объявление.
2. Отправка уведомлений в Telegram
Отправлять уведомления в Telegram в следующем формате:
Название: [Название объявления]
Цена: [Цена] (и другие данные, уточним после выбора подрядчика)
Ссылка: [URL]
3. Сохранение данных
Сохранять информацию о новых объявлениях в Google Sheets или Airtable.
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3. Технические требования
1. Telegram-бот
Библиотека: python-telegram-bot или аналог.
Команды:
/start — Запуск бота.
/stop — Остановка бота.
4. Структура хранения данных
Таблица Google Sheets или Airtable с полями:
Название объявления.
Другие ключевые данный из страницы объявления (уточним после выбора подрядчика, будет порядка 5-10 параметров)
Ссылка.
Дата и время сохранения.
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5. Этапы реализации
1. Настроить скрипт для парсинга сайта.
2. Разработать Telegram-бота.
3. Настроить интеграцию с Google Sheets или Airtable.
4. Провести тестирование (проверка на реальных данных).
5. Развернуть бота.
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6. Критерии приёмки
Бот корректно парсит сайт и отправляет новые объявления в Telegram.
Данные записываются в Google Sheets/Airtable.
Стабильная работа в течение 24 часов.
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