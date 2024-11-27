Ищется специалист для доработки парсеров на Python, включая настройку записи данных в Apache Kafka и их разбор в ClickHouse. Необходим опыт работы с данными системами, хорошее знание Python и свободное время для выполнения задачи. После этого потребуется разработка API на FastAPI для фронтенда. Подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю.