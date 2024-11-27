Нужен Telegram Bot

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка67 просмотров

1. Цель проекта

Создать Telegram-бота, который:

Отслеживает новые объявления на указанном сайте.

Отправляет информацию о новых объявлениях в Telegram.

Сохраняет данные в Google Sheets или Airtable.

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2. Функциональные требования

2.1. Функции бота

1. Мониторинг сайта

Проверять сайт на наличие новых объявлений раз в 10-30 минут.

Собирать следующие данные:

Название объявления.

Цена (если есть).

Ссылка на объявление.

2. Отправка уведомлений в Telegram

Отправлять уведомления в Telegram в следующем формате:

Название: [Название объявления]

Цена: [Цена] (и другие данные, уточним после выбора подрядчика)

Ссылка: [URL]

3. Сохранение данных

Сохранять информацию о новых объявлениях в Google Sheets или Airtable.

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3. Технические требования

1. Telegram-бот

Библиотека: python-telegram-bot или аналог.

Команды:

/start — Запуск бота.

/stop — Остановка бота.

4. Структура хранения данных

Таблица Google Sheets или Airtable с полями:

Название объявления.

Другие ключевые данный из страницы объявления (уточним после выбора подрядчика, будет порядка 5-10 параметров)

Ссылка.

Дата и время сохранения.

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5. Этапы реализации

1. Настроить скрипт для парсинга сайта.

2. Разработать Telegram-бота.

3. Настроить интеграцию с Google Sheets или Airtable.

4. Провести тестирование (проверка на реальных данных).

5. Развернуть бота.

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6. Критерии приёмки

Бот корректно парсит сайт и отправляет новые объявления в Telegram.

Данные записываются в Google Sheets/Airtable.

Стабильная работа в течение 24 часов.

PythonСоздание ботовСоздание парсеров
5 месяцев назад
vugsafo
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Денис
 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад