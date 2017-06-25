Нужен толковый специалист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок122 просмотра
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Есть сайт - http://gameknb.pro/

Нам нужен толковый специалист который сможет до вести все до ума под ключ

Знание PHP5 Laravel + Angular + Node.JS обязательно.

Компаниям не писать

6 лет назад
sashamix
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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