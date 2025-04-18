Нужен веб-дизайнер для создания сайта обменника

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок319 просмотров

Ищем дизайнера для разработки дизайна сайта обменника валют/крипты. Необходимо сделать:

  • Главную страницу

  • 4 внутренних страницы (короткие, с минимальным количеством элементов)

  • Адаптивный дизайн (десктоп + мобильная версия)

  • Макеты в Figma

FigmaАдаптивный дизайнДизайн сайтов
14 дней назад
maximusglk
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