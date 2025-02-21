Необходимо переписать существующий код canvas с анимацией на WebGL или другую JS библиотеку для улучшения производительности рендера. Успешное выполнение задачи приведет к новым подобным проектам.
Нужен веб разработчик
Ищу веб-разработчика для создания сайта
Я ищу опытного веб-разработчика для создания сайта по референсу. Проект включает в себя разработку дизайна, адаптивную верстку и интеграцию необходимых функций.
Требования:
• Опыт в создании и разработке сайтов
• Знание HTML, CSS, JavaScript и других технологий
• Опыт работы с CMS (например, WordPress)
• Портфолио с примерами выполненных работ
Условия:
• Оплата по договоренности
• Возможность удаленной работы
• Сроки выполнения проекта обсуждаются
Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется разработать сайт для продажи раскладов таро, а также создать несколько калькуляторов. Ожидается качественная веб-программирование с удобным интерфейсом для пользователей.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется внести корректировки в работу фоновых видео на сайте. Задача включает улучшение функционала видео и адаптацию блока для мобильных устройств. Подробности изложены в документах.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 2. Необходимо установить модуль, который добавляет возможность выбора опций товара, таких как цвет с описанием. Также требуется настройка мелких параметров сайта для улучшения функционала и удобства пользователей.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется доработка сайта с сохранением существующего функционала. Необходимо изменить шрифты и добавить новые функции согласно техническому заданию. Новый макет доступен в Figma. Работа предполагает исправление и интеграцию изменений на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для профессиональной настройки AMO CRM. Основные задачи: контроль процессов и оптимизация продаж. Необходим опыт работы с CRM-системами.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется разработка прототипа проекта для веб-сервиса с количеством страниц до 20. Ожидается обсуждение деталей и требований во время выполнения. Укажите свои цены и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Требуется разработка графического интерфейса для разбивки большого списка точек (от 26 до 100) на группы до 25 точек для использования с Google Maps. Интерфейс должен позволять удобно выбирать сегменты, подсчитывать количество точек и визуализировать маршруты. На выходе ожидается упорядоченная последовательность маршрутов, связывающая группы точек для создания общего маршрута.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется помощь в исправлении кода для парсера эвентов в MongoDB. Необходимо изменить запрос так, чтобы находились все объекты массива script, у которых значение timeStamp больше заданного toResumeFrom. Текущий код возвращает только следующий объект, а нужен весь массив объектов, соответствующих условию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад