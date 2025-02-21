Требуется помощь в исправлении кода для парсера эвентов в MongoDB. Необходимо изменить запрос так, чтобы находились все объекты массива script, у которых значение timeStamp больше заданного toResumeFrom. Текущий код возвращает только следующий объект, а нужен весь массив объектов, соответствующих условию.