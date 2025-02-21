Нужен веб разработчик

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Закрыт16 заявок77 просмотров

Ищу веб-разработчика для создания сайта

Я ищу опытного веб-разработчика для создания сайта по референсу. Проект включает в себя разработку дизайна, адаптивную верстку и интеграцию необходимых функций.

Требования:

• Опыт в создании и разработке сайтов

• Знание HTML, CSS, JavaScript и других технологий

• Опыт работы с CMS (например, WordPress)

• Портфолио с примерами выполненных работ

Условия:

• Оплата по договоренности

• Возможность удаленной работы

• Сроки выполнения проекта обсуждаются

Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной.

CSSHTMLJavaScriptWordPressАдаптивная версткаСоздание сайтов
2 месяца назад
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