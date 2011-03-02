Нужен законченный парсинг (база с сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок288 просмотров

Нужна база компаний с сайта ***

нужен не скрипт-парсер, а собранная база в формате sql )

SQL
14 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

eladi
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$170
7 дней
Сделал невозможное! В ходе работы возникли трудности (целевой сервер поменял алгоритмы) - не сдался и довёл дело до конца!! рекомендуем как надёжного исполнителя!
Сотрудничеством доволен! Адекватный заказчик, вежливый, приятно было работать, заказ оплатил без задержек.

Заявки фрилансеров

eladi
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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