Нужно написать хак для DLE, данный хак дописывает перфикс сайта ко всем файлам которые загружаются на сайт.
Нужна база пользователей
Нужна база пользователей для сайта знакомств
Заявки фрилансеров
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