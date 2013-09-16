Нужна флешка для карты метро

Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад, сличал ее с текущей статистикой в постгреле и записывал в битриксе (в мускул) в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел). функциональное описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) добрый день, нужна именно такая флешка как тут http://www.autodrive.ru Выбери вид деятельности и нажми на метро.. и выскочит карта.. http://clip2net.com/s/5LkVK2
Указывайте стоимость и сроки работ, в ЛК не пишите только в проекте.
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