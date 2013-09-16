Нужна флешка для карты метро

1) добрый день, нужна именно такая флешка как тут http://www.autodrive.ru Выбери вид деятельности и нажми на метро.. и выскочит карта.. http://clip2net.com/s/5LkVK2

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