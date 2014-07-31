Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...
Нужна грамотная консультация по защите портала
Есть несколько вопросов, нужен специалист, который настроит нам хотя бы минимальную защиту на Сайт и поможет советами.
И так:
Пропускная способность портала:
1000 обращений в секунду на главную страницу
100 обращения в секунду на внутреннюю страницу.
Можно ли настроить следующие моменты и насколько они нам помогут обезопасить сайт:
1)Оптимизация сайта (позволит увеличить пропускную способность сайта в 10 раз)
2)При ДОСе отключать страницу, к которой идут запросы, что позволит сохранить работоспособность остального сайта и сервера.
Написать скрип, который измеряет нагрузки и при необходимости отключает страницу, но как только нагрузка снижается, скрипт запускает страницу.
3)Написали скрипт (ы), который автоматически банят ботов способены сдержать атаку до 15000-20000 запросов в секунду. (необходимо определить тип ботов от которых нужна защита)
Хостимся на Hetzner'у (немцы).VDS
Пропускная способность канала:100 Мбит/с
Ситсема администрирования: FreeBSD
Файрвол настроен.
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