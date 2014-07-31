Нужна грамотная консультация по защите портала

Есть несколько вопросов, нужен специалист, который настроит нам хотя бы минимальную защиту на Сайт и поможет советами.

И так:

Пропускная способность портала:

1000 обращений в секунду на главную страницу

100 обращения в секунду на внутреннюю страницу.

Можно ли настроить следующие моменты и насколько они нам помогут обезопасить сайт:

1)Оптимизация сайта (позволит увеличить пропускную способность сайта в 10 раз)

2)При ДОСе отключать страницу, к которой идут запросы, что позволит сохранить работоспособность остального сайта и сервера.

Написать скрип, который измеряет нагрузки и при необходимости отключает страницу, но как только нагрузка снижается, скрипт запускает страницу.

3)Написали скрипт (ы), который автоматически банят ботов способены сдержать атаку до 15000-20000 запросов в секунду. (необходимо определить тип ботов от которых нужна защита)

Хостимся на Hetzner'у (немцы).VDS

Пропускная способность канала:100 Мбит/с

Ситсема администрирования: FreeBSD

Файрвол настроен.