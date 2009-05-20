Нужен специалист который разбирается в wordpress. При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку. Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке: ...
Нужна консультация по Джумле
Нужна консультация по джумле на примере моего сайта. В т.ч. инересует консультация по натяжке дизайна.
В ПРИВАТ ПИСАТЬ НЕ НАДО - СРАЗУ ИГНОР. Все предложения оставляем тут.
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