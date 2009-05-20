Нужна консультация по Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок229 просмотров

Нужна консультация по джумле на примере моего сайта. В т.ч. инересует консультация по натяжке дизайна.

В ПРИВАТ ПИСАТЬ НЕ НАДО - СРАЗУ ИГНОР. Все предложения оставляем тут.

Укажите цену за час консультаций, скажем.

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16 лет назад
mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров