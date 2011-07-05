Нужна консультация по созданию портала.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Есть проект сайта, рассчитанного на большое количество пользователей, в котором будут: он лайн игры, интеграция с платежными системами, алгоритмы обработки данных пользователей, соц.сеть для зарегистрированных пользователей, форумы, система голосований.

Нужна подробная техническая консультация на тему его создания.

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12 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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