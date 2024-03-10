Необходимо доработать код на Python для токенизации текстов: удалить пунктуацию, стоп-слова и привести текст к нижнему регистру. Тестирование должно проводиться на текстах из ZIP-файла. Код должен быть представлен в виде Jupyter Notebook с выполненными ячейками. Подготовьте ссылку на папку с доработанным кодом.
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Заявки фрилансеров
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