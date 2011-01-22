Нужна небольшая флеш игра

Не большая в ковычках)

Необходимо сделать флэш-игру «бильярд» по типажу похожей игры на мэйл.ру (http://games.mail.ru/ игра «русский бильярд») так же что бы могли играть несколько зарегистрированных игроков.

Игра должна встраиваться в html.

Так же как на мэйле возможность чата. Причем именно по той же схеме, тоесть общая комната и комната где, только общаются 2-ое играющих. В чате должна быть функция администратора и модератора. У администратора и модератора должна быть возможность заходить в любой из чатов 2-ух уже играющих игроков в качестве третьего участника чата.

Опыт за игру: должен начисляется, что бы игроки могли понимать кто сильный соперник кто менее силен. За выигрыш опыт набавляется и за проигрыш убавляется

В игре должны быть реализованы постоянные столы в количестве 10 столов в трек категориях (должна быть возможность добавления столов администратором) к которым человек может конектится, и ожидать Другова игрока. Как уже говорил столы будут разбиты по категориям: для одних/для других /для третьих

Имена администратора, модератора, названия столов, категорий столов и т.д. должны иметь возможность изменяться администратором.

Еще одна суть. Должен быть как бы режим ожидания для зарегистрированных юзеров. В который они попадают, не находясь в игре. Они должны видеть столы и кто за ними играет, участвовать в чате в обще комнате, но играть не могут. Доступ в зону столов, уже для игры, должен даваться администратором. Возможно, это можно реализовать путем переключения прав пользователя, ну вам виднее как это сделать. Администратор естественно имеет допуск всегда и везде.

Мега мудреных фишек типа красивых переходов и т.д. не нужно, если они существенно удорожают создание, так как это игра делается не для масс, а для локалки одного офиса чисто для развлекухи руководства.

Возможно взять за основу уже имеющееся решение и дополнить его.

Нужно так же, чтоб где то оставалась отчетная информация о съигранных играх, (дата, время начала, кто победитель, и т.д. ) может в логе где то, главное что смотреть в виде таблицы. Xls тоже можно

Кто готов взяться: цены, сроки, кратко об процессе исполнения.

Оплата либо wmr либо безопасная сделка.