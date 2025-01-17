Здравствуйте, нужна нейронка которая будет парсить с нужных сайтов товар и информацию о нем и параллельно подбирать результаты о подходящих деталях для авто. То есть ввел человик артикул фильтра, а нейронка должна ему показать все аналоги, тех характеристики и размеры этого фильтра

Бюджет минимальный, мне нужно для презентации, если одобрят то деньги будут на полноценную разработку