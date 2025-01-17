Ищется специалист для добавления монеты на CoinMarketCap. Необходимо помочь в выводе монеты на ресурс. Ожидается знание процессов регистрации и управления проектами в криптовалютной сфере.
Нужна нейронка подбор товара
Здравствуйте, нужна нейронка которая будет парсить с нужных сайтов товар и информацию о нем и параллельно подбирать результаты о подходящих деталях для авто. То есть ввел человик артикул фильтра, а нейронка должна ему показать все аналоги, тех характеристики и размеры этого фильтра
Бюджет минимальный, мне нужно для презентации, если одобрят то деньги будут на полноценную разработку
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