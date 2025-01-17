Нужна нейронка подбор товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка170 просмотров

Здравствуйте, нужна нейронка которая будет парсить с нужных сайтов товар и информацию о нем и параллельно подбирать результаты о подходящих деталях для авто. То есть ввел человик артикул фильтра, а нейронка должна ему показать все аналоги, тех характеристики и размеры этого фильтра

Бюджет минимальный, мне нужно для презентации, если одобрят то деньги будут на полноценную разработку

НейросетиПарсинг данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад

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