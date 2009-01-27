Нужна помощь флеш кодера

Добрый вечер всем!

Зайдите по ссылки

www.uti-lcd.ru/

Вверху есть кнопка скрыть. Нажмите на него и появится баннер. Там красиво организовано закладки в АС. Нужно написать код чтобы было похож на это(задание немного легче чем там). Только там данные берется с xml. У меня обычно статика. Дизайн уже готов. Остается только код.

Если вы не уверены в своих силах то пожалуйста не тратьте мое и ваше время!

Оставляйте цену и аську. Кто будет интерень стукну.

Буду выбирать по ценовой категории.

Спасибо!

ПОЖАЛУЙСТА НЕ СТУЧИТЕ И НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!!!