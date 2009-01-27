Нужна помощь флеш кодера

Есть почти законченный сайт. Необходимо доделать корзину. Реализовать оплату через PayPal. Организовать ведение учета Заказов. Исправить некоторые недоделки по сайту. ТЗ прилагается. (возможны некоторые изменения... учитывая мнение программиста) Пишите цену и сроки здесь, или в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер всем!
Зайдите по ссылки
Вверху есть кнопка скрыть. Нажмите на него и появится баннер. Там красиво организовано закладки в АС. Нужно написать код чтобы было похож на это(задание немного легче чем там). Только там данные берется с xml. У меня обычно статика. Дизайн уже готов. Остается только код.
Если вы не уверены в своих силах то пожалуйста не тратьте мое и ваше время!
Оставляйте цену и аську. Кто будет интерень стукну.
Буду выбирать по ценовой категории.
Спасибо!
ПОЖАЛУЙСТА НЕ СТУЧИТЕ И НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!!!
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