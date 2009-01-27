Нужна помощь флеш кодера

Веб-программированиеЗавершен12 заявок342 просмотра
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Добрый вечер всем!

Зайдите по ссылки

www.uti-lcd.ru/

Вверху есть кнопка скрыть. Нажмите на него и появится баннер. Там красиво организовано закладки в АС. Нужно написать код чтобы было похож на это(задание немного легче чем там). Только там данные берется с xml. У меня обычно статика. Дизайн уже готов. Остается только код.

Если вы не уверены в своих силах то пожалуйста не тратьте мое и ваше время!

Оставляйте цену и аську. Кто будет интерень стукну.

Буду выбирать по ценовой категории.

Спасибо!

ПОЖАЛУЙСТА НЕ СТУЧИТЕ И НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!!!

15 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
_Kvazar
Леонид 
32 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Леонид просто суперррр! Сделал работу за 10 мин. Другие предлагали сделать за 2 дня. Я просто был в шоке когда он написать что готово. Очень приятень в обшение и просто отличный человек. Советую всем!!! Свою работу знает!