Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...
Нужна помощь по домашнему заданию- массивы и функции в JavaScript
Я учусь на американских курсах по веб-программированию. Не успеваю с домашним заданием.
Имеются два небольших html файла, которые нужно подправить. Комментарии в файлах даны по-английски. Также, прикладываю в текстовом файле архива ссылку на видео, где так же по-английски преподаватель пытается объяснить, что он хочет получить от этих двух задач.
Возьмётесь?
Нужно сегодня до полуночи сдать. $20
Заявки фрилансеров
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