Нужна помощь по домашнему заданию- массивы и функции в JavaScript

Я учусь на американских курсах по веб-программированию. Не успеваю с домашним заданием.

Имеются два небольших html файла, которые нужно подправить. Комментарии в файлах даны по-английски. Также, прикладываю в текстовом файле архива ссылку на видео, где так же по-английски преподаватель пытается объяснить, что он хочет получить от этих двух задач.

Возьмётесь?

Нужно сегодня до полуночи сдать. $20