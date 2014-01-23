Нужна помощь почистить сайт от вируса

Веб-программированиеЗавершен11 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо почистить сайт от вируса ...

10 лет назад
seregas7
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rav1k
Артем 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень оперативно, сделал все в срок. Рекомендую
Отличный заказчик! Буду рад сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • Интеграция Чата

    $40

    Интеграция чата системы Чатовод (www.chatovod.ru/) в cms PHP Melody версии 2.01 на сколько я понял из предоставляемых ими модулями (чатовод) на примере DLE просто нужно правильно приписать конфигурацию системы, чтоб зарегистрированный пользователь сайта входил в чат ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт для перенаправления запросов на PHP

    Требуется скрипт для перенаправления запросов, пришедших на сайт, на другой сайт, и полный возврат того, что выдает другой сайт. Технологии: php, в виде одностраничного скрипта Срок изготовления - 3 дня Поведение: скрипт расположен на независимом хостинге. Он обрабатывает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подправить РНР-скрипт отправки письма с сайта

    Здравствуйте. Необходимо подправить рнр-скрипт отправки сообщения на электронный адрес. На данный момент скрипт отправляет письмо без каких-либо параметров + открывает новое окно браузера (которое не нужно). Необходимо его чуть усовершенствовать и подправить. Подробнее, что надо сделать + исходные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон под Джумла 2.5

    $80

    Есть шаблон на BootStrap: wrapbootstrap.com/preview/WB0825GG7 Шаблон будет куплен и предоставлен исполнителю для работы. Надо переверстать его на джумла 2.5 ВАЖНО: Верстка HTML5, все эффекты должны быть сохранены и работать на джумле, в частности ЧАВО, портфолио, стили большинства ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комплекс работ по модернизации

    $600

    Есть сервис по сбору позиций в поисковых системах, необходимо осуществить комплекс работ по модернизации сервиса: Необходимо поправить несколько скриптов, написать скрипт для удаления устаревших данных и проверки на наличие места свободного

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переписать вебдрайвер на java под php

    $500

    Существует selenium webdriver на php https://github.com/Element-34/php-webdriver. Драйвер реализует базовый функционал вебдрайвера. Нужен более расширенный функционал, например классы элементов input, select (в т.ч. с методом выбора случайного элемента). В принципе это обветка, упрощающая работу с формами ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программирование

    Доброе время суток, Нужно дописать небольшой скрипт, который парсить ссылки с новостей. Авторизация на сайте написана нужен сам парсинг дописать, работы на 1-2 часа.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад