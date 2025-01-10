Необходимо разработать AMP-версию страниц для Wordpress сайта с кастомным шаблоном. Важно сохранить стилистику оригинального сайта. Ищется опытный разработчик, знакомый с Wordpress, для интеграции новой верстки и создания кастомных полей для администрирования.
Нужна помощь с кодом на Pyrhon
Использую https://github.com/yoori/flare-bypasser (ответвление https://github.com/stephanlensky/zendriver)
Нужна помощь в его настройке. Сам я python знаю плохо и опыта в нем не имею, потому разобраться сложно.
Частично работает, но не все так как нужно. Могу все объяснить и показать, что есть и, что нужно.
Заявки фрилансеров
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