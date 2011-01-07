Нужна помощь с кодом trafx.ru

Требуется настроить код системы обмена трафиком(ссылками) trafx.ru так, что бы в блоке ссылок отображалось не 4, а 1 ссылка. Т.е. для знающего человека работы на 5 минут, оплата от 5$:).

Прошу оставлять заявки только тех кто имел дело с данной системой, или имеет огромный опыт установки кода систем аля sape.