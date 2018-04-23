Нужна помощь с настройкой формы ОС от CRM Bitrix24

На сайте http://nantaneh.bget.ru/ есть калькулятор стоимости, нужно перенести его функционал на другую http://nantaneh.bget.ru/gruzoperevozka/testovsk-ivanovo/ страницу (см скриншот, блок внизу). Верстка уже готова, все скрипты подключены, но на новой странице при нажатии на кнопку "рассчитать" цена не меняется, и время в ...