Нужна помощь с установкой и наладкой Wordpress

Здравствуйте,

Wordpress 3.0.4. вскоре после установки начинает работать коряво, а именно:

1) Графика не отрбражается, там гдетона должна быть.

2) При добавлении и редактировании у страниц (в админке, справа) пропадаю настройки, позволяющие выбрать родительскую страницу, порядок следования и др. Есть только кнопка опубликовать и подстройка даты.

пробовал переустанавливать 2 раза, заводя новую базу. Поначалу встает нормально, но после добавления стандартных проверенных (!) плагинов, начианает глючить (см. п. 1 и 2 выше)

Есть подозрение, что связано это с настройками на сервере (апачи, нгинкс). Сервер выделенный, полный доступ имеется.

Нужне человек, который проконсультирует и наладит.

С предложениями пожалуйста сюда или в личку. Оставляйте номер аськи или скайпа, я свяжусь.

Желательно решить проблему сегодня.

P.S. Исполнитель найден, тема закрыта - всем спасибо!