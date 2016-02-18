Нужна помощь в доработке скрипта сайта!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Приветствую!

Нужна помощь в доработке скрипта, а именно:

1) имеется прием платежей с одной платежной системы, необходимо доработать и добавить ещё несколько систем.

2) кое что доработать в интерфейсе пользователя.

Хотелось бы узнать Ваши расценки и готовность

9 лет назад
4erny6ev
Николай 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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