Нужна помощь в настройке Smart Former

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужна помощь в настройке Smart Former, это модуль для Joomla 1.5, всё установил без ошибок, но как не пытался то после отправки с сайта через созданную форму на почту указанную в настройках инчего не приходит. Нужно настроить получение сообщений на почту.

Joomla
13 лет назад
Evg999
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров